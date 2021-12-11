近日發行全新專輯《CreaLife》的黃偉晉，本周他連續代班五天Hit Fm聯播網「OH夜DJ」節目，9日晚訪問睽違12年回歸歌手身分，發行新專輯《有閒》的蔡昌憲；黃偉晉天天來代班，碰巧蔡昌憲也在本周天天來探班，每天到不同時段的DJ節目中宣傳，而黃偉晉碰到蔡昌憲的第一句話竟是：「你知道治療針眼的偏方嗎？」讓眾人笑翻！原來黃偉晉長了針眼，他帶著針眼代班主持，讓不少粉絲很心疼也佩服偉晉敬業的態度，但黃偉晉尚未完全痊癒，不過下周又要拍MV，他急著問蔡昌憲，結果蔡昌憲幽默回答：「我這麼《有閒》，很少長針眼」，完美替自己作品打歌。

兩人曾在2014年合拍《終極X宿舍》，這次難得在電台合體，兩人聊起拍戲點滴，蔡昌憲回想他劇中的名字很好笑，叫做「任龐光」，黃偉晉飾演葉聖，讓觀看直播的粉絲直呼簡直「回憶殺」，很多畫面都浮現！其中黃偉晉也問到，蔡昌憲在戲劇跟主持經驗非常豐富，還記得螢幕初吻是誰嗎？蔡昌憲說是瑤瑤郭書瑤，蔡昌憲提到他跟瑤瑤合作《徵婚啟事》，當時有點緊張，「該帶的都帶了」，讓黃偉晉驚訝不已「帶了什麼」？蔡昌憲笑說，就是牙刷、牙膏、口香糖都帶了，大家別想歪。

好奇心十足的黃偉晉發自內心疑問，知道要拍吻戲時，事前會找人練習吻戲嗎？蔡昌憲說，吻戲是要怎麼練習，「不就是現場聽導演指示嗎？是要找誰練習？」黃偉晉再說，不練習的話要怎麼知道什麼畫面、角度接吻好看？讓蔡昌憲大笑，「誰會找老婆練習吻戲後再跟別人接吻的？感覺太奇怪了吧，黃偉晉則浪漫的說，如果為了另一半作品完美演出，我願意當另一半練習吻戲的對象。」