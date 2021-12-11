美國加州矽谷工程師出身的電音製作人DAPUN（大胖）近來促使前男團「SIGMA」周定緯、林維哲兩人「再續前緣」，三人組限定電音團「Undefined」高唱〈Hazy薛丁格的愛情〉。已經有十年沒一起踏入錄音室錄音的周定緯、林維哲，這次為了DAPUN大胖獻聲合唱，讓兩人不但開玩笑說「DAPUN大胖促成功德一件！」

他們共同詮釋出曖昧時欲擒故縱心境，其中獅子座的周定緯透露自己遇到愛情時會勇敢追求，不過也因為會急於想知道對方真正的想法，所以常常會比較沒有耐性，他表示：「霧裡看花曖昧不明的愛情我不喜歡，太沒安全感了。而且如果遇到欲擒故縱的人，我可能會冷處理，喜歡就直接說，耍花招對我沒用。」

至於天秤座的大胖則透露自己跟周定緯處理愛情的模式剛好是相反，他坦承過去喜歡女生常陷入「單戀」狀況，如果發現對方不喜歡自己就寧願不去講開，「至少能維持現狀！」他更自曝曾經為了要追女生，最常用的「招數」就是「簡訊攻勢」天天傳訊關心，他笑說：「有一天我心血來潮想來個『欲擒故縱』，想說一整天都不傳訊給對方，看女生會不會主動敲我，結果下場多半是『悲劇收場』，等不到半個簡訊！所以我這輩子只有積極到底的命，而且如果遇到對方有想要欲擒故縱感覺突然疏遠我，我就會很急著想知道為什麼，然後就輸了這場愛情的恰恰。」