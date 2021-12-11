《盧秀芳辣晚報》

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的論文真實性，被總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張惇涵提自訴加重誹謗罪。台北地方法院6日開庭時，彭文正的律師張靜認為，蔡英文的博士證書可能如前總統陳水扁曾指稱的，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」來的，當庭聲請傳喚陳水扁作證。針對黃國俊赴英國的作法，國際事務專家賴岳謙認為，「沒有理由」。前主播何啟聖則表示，陳水扁若作證，有可能爆出大料。

國際專家賴岳謙10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，英國倫敦大學有責任、也有義務，應該要公布，論文如果遺失，照程序可不可以在網路上申請補發，有些大學規定不能補發，但若英國倫敦大學規定可以補發一次，一般來說，補發的程序都很簡單，比如在網路上申請也可以。

主持人盧秀芳問到，在什麼情況之下，論文掉了，要去找倫敦政經學院前院長來處理？賴岳謙表示，如果學校規定論文掉了，可以補發一次，那就不需要找任何人，一般來講，可跟教務處註冊組申請補發即可，就是這麼簡單。盧秀芳接著質疑說，當時的國策顧問黃國俊到英國找倫敦政經學院前院長幫她處理，這過程太不尋常了；賴岳謙也認為，「沒有理由」。

何啟聖則表示，凡有念過博士的人，看到蔡英文這些舉措，都會覺得太奇怪。他認為，陳水扁若作證，有可能爆出大料，但論文門這件事也不必太寄望阿扁，因為事實已經擺在大家眼前，若蔡英文的論文是真的，何必遮遮掩掩，並酸說，難道只是為演一場大戲，一直到任期結束嗎？