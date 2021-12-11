林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜，被收押禁見，他透過律師發聲明再度致歉，並說自己「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」。前民進黨立委沈富雄指出，他最不服氣的就是林秉樞放話「我配不上高委員」，這是什麼話，他根本配不上所有他糟蹋過、欺負過的女人。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，林秉樞這個人厲害，而且沒良心、大膽。林秉樞的喊話，是喊給法官聽的嗎？他不覺得，他現在是喊給民進黨或者是民進黨派系的高層聽的，意思就是說，「我曉得我給你們帶來的麻煩，那你也要幫我一點忙，那我們彼此都有好處」。

沈富雄接著指出，現在不只林秉樞，高嘉瑜昨天也出來參加民進黨發動的反公投活動。以前高嘉瑜對於公投，有一點曖昧，沒有講得很清楚，昨天她清楚的講了「四個不」，看來高嘉瑜感受到壓力了。因為現在民進黨有個聲音，認為他們兩個人的關係，而把民進黨努力的公投的聲音，在聲量上輾過去了，所以他們兩人罪孽深重。

沈富雄直言，他最不服氣的是，林秉樞放話說「我配不上高委員」。這是什麼話，他如同一隻有毒的癩蛤蟆，配不上任何女人，林秉樞配不上所有他糟蹋過、欺負過的女人，他一個都配不上。林秉樞說「配不上高嘉瑜」，他聽了會吐。

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