在大陸「元宇宙」（Metaverse，又譯後設宇宙）概念夯爆，催生相關虛擬沈浸設備商機，電商平台天貓也在當前「雙12」購物節下開設相關專區，涵蓋雷蛇、PlayStation、大疆創新、愛奇藝等諸多知名品牌，展現最夯概念的無限可能性。

在當前「雙12」購物節期間，VR眼鏡等涉及虛擬互動宇宙概念的產品屢登銷售榜前列，在天貓平台上也為此設置「頭號玩家」專區，如電影「頭號玩家」（台灣譯「一級玩家」）般，為消費者帶來探索虛擬世界的可能。

據了解，該專區將開設至14日。天貓對本報表示：「平台上有豐富的智慧設備供給，剛好年內元宇宙的話題升溫，許多消費者關注機器狗、VR與AR眼鏡等新趨勢產品，相信未來會有更多設備出現搭配元宇宙的應用，平台也會持續推出全新交互體驗的創新玩法給消費者更好使用體驗。」

專區內涵蓋雷蛇、PlayStation、大疆創新、愛奇藝、Pico等不同領域的品牌，產品也涵蓋電競、VR眼鏡、遊戲主機、觸控投影、3D列印等多面向設備，體現出虛擬宇宙的各種可能，也能看出概念風潮下，各品牌紛紛搶搭商機列車。