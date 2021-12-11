港交所10日公布資料顯示，深陷債務危機的中國恒大主席許家印所抵押的超過2.778億股份遭強制執行出售（斬倉），以出售當天收市價計算股份價值逾5億港元；許家印的持股比例，則由61.88％進一步降至59.78％。

據最新的權益披露，該批股份先後於12月6日至9日連續四天被斬倉，分別為約1.0595億、1.2億、5188.3萬及7000股。

據港交所10月中的權益披露，許家印持有的5億股股份權益性質有所改變，原因是有關股東已向合資格借出人以外的人提供股份權益作為保證。在有關事件後，許家印仍為該批股份的實益擁有人。

上月底，許家印在場外完成出售12億股恒大集團股份，每股現金代價為2.23港元；該次減持後，持股比例由70.97％下降至61.88％。

評級機構惠譽9日將恒大及另一家同處債務危機的房企佳兆業的評級，由「C」降及至「限制性違約」。恒大10日收低1.67％報1.77港元，徘徊於歷史低點附近。許家印仍持有的股份市值約140億港元。