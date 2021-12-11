由於東南亞輸入的零部件延遲，豐田在日本國內的4座工廠部分生產線將暫時停產，受影響的產量約為5500輛。因影響不大，豐田仍維持2021財年（截至2022年3月）全球900萬輛的生產計劃。

生產Lexus的田原工廠（愛知縣田原市）第3生產線和宮田工廠（福岡縣宮若市）第1生產線，將於12月13日至15日停產。另外，生產休旅車LAND CRUISER車體的富士松工廠（愛知縣刈穀市）和吉原工廠（愛知縣豐田市）原定於18日實施的週末加班生產的計劃將取消。田原工廠的第3生產線原定於18日和25日實施週末加班的計劃也將中止。

豐田此前已宣佈，田原工廠的第3生產線從8日停產至11日，宮田工廠的第1生產線從8日停產至10日。這一期間受到影響的產量約為3500輛。

包括此次追加停產在內，4座工廠受到影響的產量約為9000輛，不到2020年豐田日本國內產量（約292萬輛）的1％。