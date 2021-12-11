尼加拉瓜宣布與台灣斷交，轉而承認中國。白宮發言人莎琪今天批評尼加拉瓜當權者，讓人民損失可靠的民主夥伴，她鼓勵所有重視民主法治的國家，擴大與台灣的往來。

尼加拉瓜政府9日宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是在奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮簡報會上被問及此事，她批評尼加拉瓜讓人民損失台灣這個可靠的民主夥伴。她說，台灣是整個區域國家理念相近的民主夥伴、堅實夥伴，也是大家的友人。

莎琪表示，美國鼓勵所有重視民主體制、資訊透明、法治、為人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣的往來。

莎琪今天的回應與美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨晚聲明論調相仿。普萊斯昨天抨擊奧蒂嘉在11月7日總統大選造假，因此行動無法反映尼加拉瓜人民意志，而與台灣斷交的決定剝奪尼國人民在民主與經濟成長上的堅實夥伴。

美國國務院西半球事務助卿尼可拉斯（Brian Nichols）昨晚也推文譴責奧蒂嘉，不顧尼加拉瓜人民權益，持續做出自私自利的決定，讓他們損失一個可靠的民主夥伴。

尼可拉斯向外界喊話：「美國鼓勵國際社會，持續強化與台灣的關係。」（編輯：徐睿承）1101211