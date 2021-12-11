美國男籃總教練交棒了，根據ESPN報導，56歲的勇士總教練科爾（Steve Kerr）將擔任未來3年的國家隊總教練，包括帶領2024年巴黎奧運「夢幻隊」的重任，取代馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich），預計官方近期就會宣布。女籃隊將由WNBA明尼蘇達山貓隊總教練Cheryl Reeve接任。

太陽隊總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）、熱火隊總教練史波斯查（Erik Spoelstra）、大學男籃教練Mark Few將會加入科爾的教練團。距今大約20年前，科爾在馬刺隊打過4個球季，這次相當於他從恩師帕波維奇手中接下棒子。

美國隊在2004年雅典奧運遭遇挫敗，準決賽被阿根廷89-81擊敗，最後只拿下銅牌，當時帕波維奇是教練團成員，總教練為布朗（Larry Brown）。美國隊在2008年北京奧運奪回金牌，總教練為「K教練」Mike Krzyzewski，K教練帶領美國隊3連霸，今年帕波維奇帶隊在東京奧運再奪1金。

外界對於美國隊在東奧熱身賽連吞兩敗很不諒解，氣得帕波維奇一度跟記者鬥嘴。接下來預賽第一仗就遭到法國隊逆轉，帕波維奇遭到媒體批評不適任總教練，所幸美國隊在金牌戰力壓法國復仇。帕波維奇最後在休息室對球員一吐怨氣：「外頭那些人，他Ｘ的知道我們的厲害了吧！」

科爾帶領勇士隊建立了勇士王朝，不過陣中主將柯瑞（Stephen Curry）至今沒有打過奧運。柯瑞原本要參加2016年里約奧運，後來因傷退出，他先前在世界盃代表美國兩度摘金。