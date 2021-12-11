隨著人口逐漸老化，臺灣已踏入高齡社會，年紀正是失智症的風險因子之一，許多人更擔心自己失智，會對家人和社會造成負擔；然而失智症目前沒有特效藥，只能延緩病況的進程，讓疾病走得慢一點。目前有一種新興的療法：經顱磁刺激（rTMS），能重新活化大腦功能，為失智症患者和家人的福音。

研究經顱磁刺激術多年的臺北榮總復健部經顱磁刺激中心主任蔡泊意表示，他的一位女性患者，因阿茲海默症困擾長達10年的時間，原來的個性開朗好動、相當活潑，目前只能夠坐在輪椅上，且無法發表言語。在接受顱磁刺激兩個療程之後，不但變得比較愛講話，對於外界的事物也有適當的反應。

另一位患者因阿茲海默症病長期使用抗失智症藥物，但依舊會忘記發生過的事情，而且有時候會走去廚房說要拿衣服，對於人事時地物經常混淆；但在接受一個療程的經顱磁刺激術的治療後，這些反常的行為明顯改善許多。

●藉由神經刺激和調控，幫助活化大腦功能

蔡泊意指出，經顱磁刺激（rTMS）的機轉，是透過放在頭顱外的磁力線圈，經由電磁感應的原理，使大腦內部產生相對應的電流，這個電流可以去活化失去功能的大腦區域，進而幫助恢復大腦功能。

由於人類左右兩側的大腦是互相競爭的，健康側的大腦受損之後，非常容易過度活化進而阻礙患側功能的恢復，神經調控的治療就是透過調整腦部的活性，刺激剩餘的腦迴路得到重建，並開啟新的連結，以達到功能的恢復。

因為每位患者的大腦所能承受的刺激強度和療程皆不同，因此，治療時的定位和刺激強度的拿捏需要非常精準，能量太強或太弱都達不到最理想的治療效果，因此，執行操作經顱磁刺激（rTMS）的醫師專業度就非常重要。

●運用在腦中風後大腦功能恢復效果佳，進一步治療失智症

過去蔡泊意將經顱磁刺激治療應用於腦中風各種功能的恢復，於學術、臨床上均獲得許多肯定，近期更致力於運用失智症方面，前述的兩個案例即是透過顱磁刺激術療程後，失智症狀有良好改善的最佳代表。

失智症是造成高齡人生活品質下降，甚至提早面對死亡的頭號殺手，因此，如果能夠及早發現，並及早接受經顱磁刺激術的治療，有可能能夠將疾病延遲惡化程度，並改善患者和家人的生活品質。

●為物理性治療，無侵入性、不需手術

蔡泊意說明，經顱磁刺激是一種物理性的治療，沒有侵入性、副作用，治療過程中不會不舒服，但需配合兩週時間約10次為一個療程，每個人做要做幾個療程則是因人而異。

他的患者中利用經顱磁刺激治療的，除了有腦中風、失智症患者之外，像是年輕型的小腦萎縮症患者，對於腦部功能和肢體障礙均有明顯的改善。

除了在治療腦中風、失智症以及高齡者的動作障礙、語言障礙、認知功能和吞嚥困難.....等方面，都有不錯的成效之外，他目前也將經顱磁刺激運用在疼痛症候群患者身上，包括肌筋膜疼痛症、肌纖疼痛症、神經性疼痛以及術後疼痛等病症，患者對於疼痛的改善都有初步的成效。