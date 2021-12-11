尼加拉瓜與我國斷交 蘇貞昌：中國用盡各種方式孤立台灣

尼加拉瓜與我國斷交，行政院院長蘇貞昌昨(10日)表示，大家都可以看到中國大陸用盡各種方式孤立台灣，全國更要團結，讓台灣不要被孤立，希望全國同胞都能夠支持政府，雖然一方面被孤立但有相同民主、自由價值的很多國家，都越來越重視台灣。對此，時常在臉書針砭時事的藥師林士峰提出疑問，「請問，蔡英文總統任內增加了幾個建交的國家？」

行政院長蘇貞昌昨上午出席原住民族委員會成立25周年活動，會前接受媒體聯訪時表示，「第一時間對於這樣事情，覺得大家都可以看到中國用盡各種手法讓台灣孤立，我們全國更要團結，讓台灣不要被孤立，我們多少年來和尼國有很多合作，也幫助尼國人民的建設跟生活，我們希望全國同胞都能夠支持政府」。

蘇貞昌表示，雖然一方面被孤立，但相對也看到有相同價值、民主自由的很多國家都越來越重視台灣、越來越支持台灣，我們還要更努力。

林士峰對此在臉書寫下，報告院長，我有一個疑問？您說「看到擁有相同民主自由價值的很多國家越來越重視台灣，越來越支持台灣」，「請問，蔡英文總統任內增加了幾個建交的國家？」對此有網友留言表示，「嘴上重視支持，然後？」「喊支持但不建交的 算什麼支持？」、「又再自我催眠」。