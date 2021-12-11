新北市市長侯友宜遲未對4大公投案表態「4個都同意」，9日也缺席國民黨黨主席朱立倫等人在新莊舉辦的公投宣講，傳出引發藍營不滿。媒體人韋安表示，他長期觀察發現，侯生性向來秉持中立不介入政治，侯深知唯有努力做事、讓民意滿意方能壯大國民黨，故侯忠黨愛國的形式跟別人不同，這點從他入黨46年堅定不移與侯父的身教有關。

韋安10日在臉書發文表示，有人說侯友宜跟黨和藍營支持者「有點距離」，因而質疑侯與國民黨間的關係，但他認為，侯當好市長努力做事、讓民意滿意，才能壯大國民黨；侯若只讓黨意滿意，讓民意不滿意，國民黨還有什麼機會呢？換言之，侯忠黨愛國的形式跟別人不同。

韋安指出，他也曾和一位藍營女議員聊到此事，他長期觀察解讀有三：第一，侯友宜一貫個性就是如此，民國64年入黨，46年來沒離開國民黨一天，當警察時就時維持中立，從不會去介入政治；第二，當市長服務的市民不分藍綠白，同樣不願意政治高於市政，在施政中以民意而非政治為依歸，或用權力去影響市民；第三，對於黨意只要對國家好的，侯會用具體行動表達支持，如本月已3次以行動反萊豬，但侯始終不會喊出政治化口號，或去站台表達立場，這是對民意的尊重。

針對侯友宜的行事作風，韋安強調，侯信奉的價值，就是為國家人民努力做事，而不是要當意見領袖，這個價值也給了侯忘我工作的熱情，這點從侯上媒體人蔡詩萍的節目時說的那句，「爸爸平凡到明明愛我卻不知怎麼表達說」可見，因為侯從父親身上所學到的身教，就是扮演好自己的角色；侯父全年無休，每天3點就工作，努力養活一家人，而侯就是在任何職位上，努力工作來服務國家，為人民做事。