年紀輕輕就落髮，小心！可能是愛吃甜食惹的禍。皮膚科醫師表示，不當飲食會影響頭皮油脂分泌，對毛囊造成過度刺激，增加掉髮風險。

近年統計，掉髮患者有年輕化的趨勢，25~30歲的患者成長2倍之多。尼爾森調查公司針對台灣25~45歲男性最新調查也發現，受訪者有60%有頭皮不健康的問題，更有48%早在25~30歲之間就有掉髮危機。

年輕掉髮的原因眾多，最主要來自於遺傳；後天的因素，如壓力、營養不均衡、環境汙染等，則會加速掉髮提前發生的時間。

要避免掉髮，關鍵之一是控制頭皮油脂分泌。醫師指出，吃甜食會讓體內類胰島素生長因子第一型上升，易使雄性激素增加，會過度刺激頭皮，造成油脂分泌變多，導致毛囊阻塞、萎縮，進而讓頭髮無法健康生長。

因此，除了做好頭皮清潔，均衡飲食也很關鍵。建議避免吃甜食、油炸與重口味食物。多補充好的蛋白質，如瘦肉、魚；搭配蔬果、五穀雜糧等含有維生素B群、維生素C、礦物質鋅、鐵的食物，有助頭皮與毛髮健康。

根據美國諾烏博士(Dr. O’Tar Norwood)訂定的分級表，男性掉髮可分為7個等級。想要有效治療，最好在初級到4級之間，即觀察到髮線增高、頭頂開始有小區塊髮量變少之前，就要盡早治療。否則等到毛囊破壞後，便無法再復原。

●平日保養髮絲 專家建議這樣做

1. 選擇適合自己的洗髮精

皮膚科醫師認為，選擇洗髮精，每個人標準不同，但原則是洗得舒服、乾淨。

有頭皮屑的人可以挑抗屑洗髮精；擔心頭皮問題，可選擇針對乾、油、敏感性頭皮的產品；不想接觸太多化學物質，則可挑洗起來乾澀、成分相對單純的洗髮粉、有機或植物性洗髮精。

2. 洗頭水溫控制不超過40度

水溫過高會讓頭皮快速緊縮，可能會出現搔癢，甚至掉髮現象。因此水溫應跟體溫相當，避免過度刺激頭皮。

3. 睡眠充足、規律運動

除了均衡飲食外，壓力也是造成落髮的重要因子。透過良好的睡眠、運動，可以排除壓力，讓身心更放鬆。

睡眠品質好，全身肌肉筋骨得以休息放鬆，尤其肩頸部位不會累積疲勞僵硬，氣血向頭部運行不受阻，頭髮就能獲得充足養分，自然健康。

另外，運動時可多活動下肢和肩頸部，讓全身氣血運行順暢，尤其能到達頂端的頭皮。