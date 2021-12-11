2021年世界大賽冠軍亞特蘭大勇士隊獲得3250萬美元（新臺幣8.9億）來犒賞有功將士，創下大聯盟已知最高的獎金紀錄，改寫2018年紅襪隊摘冠的3175萬美元。2020年的季後賽總獎金未公開，因為疫情的衝擊，只有國聯冠軍賽和世界大賽開放部分觀眾，加上打季後賽的球隊很多（特別擴充到16隊），瓜分下來的獎金應該不多。

依照聯盟規定，所有晉級季後賽的10支隊伍都可以分取獎金，《美聯社》報導今年的總獎金為9047萬美元（新臺幣25億），其中球員突破8800萬美元（也是新紀錄），剩下的分給教練團、職員工、隨隊人員。

勇士隊把3250萬美元拆成66份全額、14.25份部分、38個現金獎，每份全額獎金為39.7萬美元（新臺幣1098萬）。

這些獎金的來源是季後賽的門票收入，外卡戰的50%票房、分區系列賽前3戰的60%票房、聯盟冠軍戰與世界大賽各自前4場的60%票房都成為獎金。換言之，賽事打得愈長，資方的利潤就愈大。季後賽分潤方式也是這次勞資談判的重點，如果大聯盟打算擴充季後賽席位，工會也會要求相應的季後賽獎金。

愈早被淘汰的球隊獎金就分得愈少，美聯冠軍太空人的每份全額獎金為25.8萬美元，紅襪隊13.8萬美元、道奇11.2萬美元、白襪4.4萬美元、巨人3.8萬美元、光芒3.4萬美元、釀酒人2.8萬美元、紅雀1.7萬美元、洋基1.6萬美元。