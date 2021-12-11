四大公投進入倒數計時，藍綠戰況益發激烈，兩邊皆動員造勢。國民黨前立委柯志恩近日利用晚上的時間參加不同地方的宣講活動，她昨(10日)在臉書表示，健康問題外，「重要的是如果高達七、八成民意反對的萊豬案，都可以透過民進黨的操作，動用大批宣傳洗腦，把民怨變不見，請問之後民進黨還在乎什麼、還怕什麼、還有什麼不敢做、還怕什麼民怨不民怨的，光憑這點，1218就請大家要站出來」。

柯志恩在臉書寫下，如果我們自詡是一個民主國家，民主是人民作主，公投案提出，那麼政府是公僕，要等百姓做出決定，政府可以提出「意見書」，但不可以動用國家資源，把整個政府變成「反方」、想要輾壓公投的另一方，這絕不叫民主，面對不同立場的群眾，大家就各自拿「證據」來說話。

萊豬議題成為四大公投爭論焦點，柯志恩指出，歐盟、俄國等160國家都不准進口萊豬，難道他們就不遵守國際規範、沒有和世界接軌、難道他們都不科學？不吃萊豬就無加入CPTPP？請問英國不只禁萊豬還禁止萊牛，但今年2月向CPTPP提出申請，馬上就要審核入會資格了。

柯志恩提及，民進黨講到萊豬議題，就喜歡牽拖當年的馬政府，當年開放的是小牛且不進口內臟，小牛不需要餵萊劑，風險較低，最重要台灣人較少吃牛肉，豬肉食用量是牛肉的6、7倍，而且進口豬肉大多數用在食品加工，食品加工如果有萊豬、百分之百無法分辨，吃到萊豬的風險絕對很大。因此她也呼籲大家1218大家站出來投票。