國民黨立委陳玉珍。（圖／取自陳玉珍臉書）

尼加拉瓜政府宣布與台灣斷絕外交關係，這也是尼國第二次與台灣斷交，目前台灣剩14個邦交國。對此，國民黨立委陳玉珍表示，總統蔡英文任內已斷8個國家，但有許多人卻時刻為國家的外交而努力，並刊出她12月1日參加泰王生日及國慶日晚宴的照片。陳身著黑色蕾絲薄紗洋裝搭配精緻的妝容，一改過去形象的模樣獲超過1600個讚，網友一致肯定直呼超美。

針對尼加拉瓜斷交，蔡英文10日回應，斷交決定涉及複雜國際政治跟兩岸情勢，她要告訴國人同胞，台灣的民主越成功、國際的支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大。消息一出引發熱議，有網友表示憤怒，卻也有大批網友認為，如此能幫台灣省下不少經費。

陳玉珍10日晚間7時則在臉書發文表示，尼加拉瓜和中華民國斷交，蔡英文總統任內已經斷交8個國家了，但我們每一個人，卻時時刻刻都為國家的外交而努力，並附上自己本月1日參加泰王生日及國慶日晚宴的照片。圖中陳穿著黑色蕾絲薄紗長洋裝、高跟黑長靴，搭配精緻的妝容與髮型，與過去慓悍形象成強烈對比。

陳玉珍文章發出後獲超過1600個讚，網友紛紛留言：「陳委員真的愈來愈美！」「哇！委員不在立法院時要多穿這類型的服裝，很媚欸」、「超美神進化，太厲害啦！美麗與智慧的化身」、「原來陳委員也是美女過去太會隱藏自己的美和優點！加油」、「美女立委+1」。