本月3日自中研院離職的女研究助理，因不明原因確診新冠肺炎，兩次PCR均為陽性，Ct值分別為15、23，中央流行疫情指揮中心如臨大敵，連夜匡列採檢、調度檢疫所。初步檢驗結果出爐，逾百人全為陰性，連男友也沒事；個案待了5小時的京站時尚廣場台北店，快篩980人也都是陰性。網友一面倒認為，「戴口罩真的救了大家」。

受確診個案足跡影響，京站隨即停業，全館清潔消毒；員工、專櫃共980人的快篩結果，通通陰性，已於10日晚間6點恢復營業。京站強調，將持續以最高規格防疫，提供消費者安心購物的場所，其他隔天才上班的人全數快篩，陰性才能入館。

網友認為，案16816去京站的當天，是周年慶期間人潮正多的時候，許多專櫃也會調人支援，而個案已有症狀、傳染力強，沒想到近千人都陰性，「絕對是口罩發揮作用」。就算個案經過你身邊，只要兩人都把口罩戴好，其實被傳染的可能性很低。

許多網友更指出，現在室內場所幾乎都配備酒精消毒機，尤其大型百貨、量販賣場、超市、飯店等，每走幾步路就有一台，「看到了會想噴一下，手部消毒」、「真的到處都有，想無視都難」、「勤洗手有點難度，但消毒非常容易」。