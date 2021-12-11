「冬令進補」是華人特有的文化，羊肉爐、薑母鴨以及榮登台灣進補首位的麻油雞店，入冬後人潮絡繹不絕，在中藥行也時常看見購買四君、四物湯或八珍、十全大補湯等的人，想回家搭配獨門料理進補。然而，並非每一個人都適合這些藥方，需要考慮體質不同，另一方面也要參考節氣轉換與特性喔。

●「順應天時 就是最好的進補」

秋收冬藏，秋季屬燥，宜養陰益氣為主，可以服用百合、水梨、柿子、冬瓜、銀耳、菌類等，並維持雙腳與身體的保暖。此時如果服用大量前述的食物或藥補，反而會顯得滋膩而耗傷津液，出現更加煩躁、口乾口破等症狀。

冬天藏精，盡量將身體精氣封藏起來，以得到持續的滋養與化生，七情六慾、筋骨勞傷都不應過度，來年春天才能有足夠的體力與免疫力。因此，冬至後才適合食用上述藥膳，尤其台灣處在亞熱帶氣候區，建議一般族群要等到夠冷的時候再吃。

反觀容易手腳冰冷、腰痠背痛、頻尿、尿淡的冰山一族，不僅在冬季可以視狀況進補，更可提前在春夏季陽氣充足時藉由服用食藥補或三伏貼以及改變生活習慣來加強調理。

冬天進補，建議以補腎藏精的方向著手。常見的藥材如：當歸、黃耆、黃精、熟地、骨碎補、杜仲、續斷、何首烏等。脾胃虛弱，容易腹瀉或脹氣的族群不建議服用，可改選用黨參、山藥、茯苓、白朮、乾薑、芡實或仿間可購買的四神湯、四君子湯等，先調整脾胃狀態才能改善吸收，將吃進身體的食物得到最佳效率的能量轉化。

更嚴重如陽虛型族群，手腳總是冷吱吱、頭暈頭重、容易疲勞，總是穿得比別人多的族群，可以考慮使用黃耆、黨參、熟地、當歸、丹參、桂枝、附子或十全等來溫通血脈。以上藥物配伍與劑量建議經專業中醫師診察後再行服用，不建議自行調配。

●食療注意事項

養生觀念漸起，市面上出現越來越多藥膳相關的餐食，都有各自獨門配方，使用藥材的濃度雖不能與水煎藥或科學中藥相比擬，但仍有潛在風險，選擇時建議多注意組成。

麻油雞、麻油腰子、麻油麵線與薑母鴨等進補佳餚，均使用老薑炒香後搭配米酒為基底，為了好吃會再加入其他秘方，增加色、香、味。平時容易長膿痘、流鼻血、嘴破、口臭、便秘、寒流來還能短袖短褲的燥熱體質，都不建議食用；其他像是孕婦、產後惡露不止、五歲以下孩童、腎臟功能不佳、痛風與三高族，群也都要減量或是避免食用。

●鬱症上身 吃補卻補不到

現代人工作生活壓力大，有口說不出，身心狀態不穩定，間接影響身體的氣機，形成中醫的「鬱症」。情緒積蓄在體內或是容易害怕、退縮、緊張讓陽氣躲在身體深處無法均勻敷佈到四肢，以致於手腳冰冷但口乾舌燥、心中苦悶、暗色痤瘡等。如果進補會讓身體越來越鬱悶，反而運動、解決壓力源或讓專業醫師治療才能有改善喔。

●運動輔助進補 才是真正補身之道

進補美意本在讓身體補充能量、休養生息，為下一個四季做準備。因此，春夏秋季的保養也很重要，是延續成效的關鍵。進補頻率建議最多一週一次，其餘時間可用運動、改善作息輔助，使身體血液循環更好。

❋〖冬季養生粥〗

虛寒性體質，成天手腳冰冷，腰痠冷痛的族群不妨試試看。

材料：山藥9克，枸杞9克、杜仲15克，米40克，黑木耳適量

做法：把杜仲放入水中煮滾後去渣，取汁待用。加入枸杞與米及食材煮滾後加入藥汁，熬成喜歡的粥品濃度，最後再加入新鮮山藥即可食用。

(圖/黃玉芬中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所黃玉芬中醫師。