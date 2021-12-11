有這種事？一名媳婦在網路抱怨，稱日前大姑要買新車，婆婆卻向她與老公討「紅包」，甚至開口喊至少要包8萬8千元，讓她忍不住崩潰，「到底關我們屁事？」文章曝光，引起網友熱議。

這名媳婦在爆料公社App匿名公社發文，稱近期大姑打算購入新車，婆婆跑來詢問她與老公要幫忙出多少錢，起初她以為是大姑要借錢，結果婆婆說就像入厝一樣要「包紅包」添個喜氣。

原PO表示，老公願包3600元，不料，婆婆卻大罵他們「愛計較又窮酸」，要求至少該添個8萬8千元，讓原PO忍不住崩潰寫下，「從來就沒聽過買車要包紅包，還敢獅子大開口？」、「你們夫妻買車到底關我們什麼屁事情？」

原PO分享，婆婆開始情緒勒索，說大姑一家待原PO她們不薄，經常免費贈送小孩的衣物等，但實際上送來的衣服又黃又髒滿是奶漬。最後，原PO老公氣不過，直接把3600元紅包收回，連一毛錢都不包。

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「想買車錢不夠直接說就好了，包屁包」、「又不是讓你們一起開，8.8萬都快可以買一台中古車了」、「那妳跟婆婆說要搬出去住要買房，叫大姑包個紅包，不要太多包個88萬8千888就可以了！」、「給你家神隊友一個讚」。