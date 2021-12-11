大陸饒舌女歌手Free C，靠著在《中國新說唱》的精湛演出走紅，去年8月大方公開認愛另一名選手Blow Fever，獲得大批粉絲祝福，不過昨（10日）出面揭發男方惡行，不僅對她施暴，甚至被當成洩慾工具，引起網友熱議。

Free C昨（10日）在微博發文，曬出脖子被抓出血痕的照片與男友私下對話紀錄，表示兩人在節目上認識，不到3個月就公開戀情，不過在交往過程，男友仍與前任女友纠缠不清，在七夕當天還把她打到住院，不禁感嘆：「你第一次動手打了我，在我臉上吐口水、侮辱、家暴，讓我在醫院度過了和你的第一個情人節」，沒想到今年3月生日時，又被男友打到耳鳴、 耳膜穿孔，還差點精神崩溃輕生。

大陸饒舌女歌手曬出遭男友毆傷的照片。（圖／微博）

Free C更透露自己從正牌女友變成地下情人，成為男友的洩慾工具，不禁感嘆：「從女朋友變成了砲友，不用負任何責任，依舊享受著我對你的好」，直到前天（9日）住的社區發現確診病例，一時害怕不敢回家，便打電話向男方求助，沒想到竟得到「我不在家，明天還有事，你要不問問别人」，這也成為壓垮她的最後一根稻草，直言：「當我真正需要幫助的時候，你連個好一點的理由都不願意騙我了嗎？我真的好難過啊」。

Free C表示被施暴後卻沒有離開，主要是男友對她好的時後是真的好，才會無法下定決心分手，更爆料為了男友得了HPV，好不容易病情好轉，卻換來冷嘲熱諷，甚至還提出「君子協議」，不能干涉他的任何私生活，如今她也看清這一切，決定向這段扭曲的感情告别，呼籲所有女性「戀爱腦没有好下場，碰到不爱你傷害你的人，一定要及時止損，不要委曲求全」。

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