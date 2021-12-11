英國衛生安全局（UK Health Security Agency,UKHSA）10日引述研究報告，警告完整施打兩劑疫苗已不足以預防Omicron變種病毒的感染；即使接種2劑疫苗，AZ疫苗對Omicron的效力不到10%，輝瑞疫苗則不到40%，需施打第3劑疫苗，免疫力才會提升到70%至75%。

自Omicron變種病毒現身以來，外界最擔憂的就是疫苗效力下滑。UKHSA引述的研究報告，樣本數包含581起Omicron案例，以及數千名感染Delta變種病毒的案例，進而分析疫苗對新型變種病毒的效力。

在有限的數據下，研究結果顯示AZ疫苗的效力出現急遽下降，而施打2劑輝瑞疫苗的案例則出現明顯下降。

更進一步地說，接種第2劑輝瑞疫苗的人25週後，對抗Delta變種病毒的效力還有60%，對抗Omicron的效力則不到40%。至於接種第2劑AZ疫苗的人在25週後，對抗Delta的效力僅剩40%，對抗Omicron的效力則不到10%。

不過，該研究針對Omicron的樣本數僅581人。考量到歐美國家施打AZ疫苗的族群主要為老年人或免疫力本來就較差的人，因此具體效力減損恐仍有變數。

接種第2劑輝瑞疫苗的人25週後，對抗Delta變種病毒的效力還有60%，對抗Omicron的效力則不到40%。至於接種第2劑AZ疫苗的人在25週後，對抗Delta的效力僅剩40%，對抗Omicron的效力則不到10%。(圖/美聯社)

研究還發現，前2劑施打輝瑞疫苗的人，在施打第3劑輝瑞疫苗後，疫苗的效力提升至75%；相較之下，前2劑為AZ的人，第3劑若施打輝瑞，效力則提升至70%。

但這數字比預防先前變種病毒的效力還低。至於莫德納與嬌生疫苗，則因數據不足無法分析，但研究認為結果相去不遠。不過，UKHSA強調，疫苗還是預防重症與住院的最佳預防之道。

UKHSA強調，Omicron的感染力更勝Delta，二度染疫的風險成長3至8倍。另據其他研究則顯示，相較於其他變種病毒，現有疫苗面對Omicron的中和抗體減少20至40倍。

迄今大概有2,200萬的人接受加強劑的接種；但即使加碼接種，疫苗效力低仍使數百萬人處於感染的風險。不過好消息是，即使大量人因此染疫，施打疫苗的人較不容易住院，有關重症的數據可望於下周公布。須注意的是，即使Omicron較為溫和，突然襲來的大流行可能導致免疫力較弱的人住院治療。

截至10日為止，英國又新添448例Omicron的病例，使感染該款新變種病毒的數字成長到1,265例。此外，10日單日新添確診人數也上升到58,194人，為1月9日以來的最高數字。

住房大臣戈夫(Michael Gove)10日在主持會議時也警告，英國正面臨「令人憂心的情勢」。英國政府迄今採取的措施都是相映的，但部長們會審慎的審核。隨著新數據的出現，一旦有必要採取新措施，我們會依據數據思考需要採取何種行動。

目前英國政府已調整對英格蘭療養院的防疫指導，限制每人的訪客人數，並加強篩檢以減低新冠肺炎的風險。