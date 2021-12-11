職災律師陪同調解示意圖。（台中市政府提供）

鑑於勞工經常受限於法律認知及協商經驗不足，失去與雇主談判協商的調解時機。勞工局長張大春說，市府特推動「勞資爭議調解律師免費擔任弱勢勞工代理人」服務，並積極配合勞動部辦理職災勞工法律扶助，在勞資爭議調解過程中邀請專業律師陪同參與調解會議，提供最直接的協助維護勞工權益。

張大春說，今年截至12月6日止，勞工局共受理3048件調解案(訴求以工資為主，資遣費次之)，調解成功率為57.47％，成功為1104位勞工爭取和解金額超過1億2079萬餘元。其中職業災害案件計有188件，經評估符合勞動部法律扶助資格者，共有53人次受惠。

張大春指出，勞工除由勞工局主動提供律師陪同，協助遭受職業災害勞工向雇主爭取醫療費用、看護費用及原領工資等職業災害補償，並協助職災勞工爭取和解金額達2749萬元。

勞工局表示，針對調解訴求為職業災害補償案件，受理後即通知勞動檢查人員及職業災害勞工協助窗口，由職業災害個案管理人員主動以一案服務到底提供個別化協助方案，除保障職災勞工權益外，亦連結社政資源提供職災勞工及家屬經濟協助，以避免其生活陷入困境，讓勞工安心、放心面對未來。

勞工局說，如勞資爭議調解不成立，為協助勞工尋求司法途徑解決，市府亦設有「勞工權益基金」，對於「職業災害勞工提供慰助、生活及子女就學補助」、「勞工權益涉訟生活補助」、「非自願性失業勞工生活補助」等方案，以協助勞工朋友在失業及遇到困難、或有法律訴訟需要時，可獲得相關協助。

張大春強調，勞工一旦發生職業災害，往往面臨醫療、心理、經濟及法律等多重壓力，不僅影響勞工個人更影響到整個勞工家庭。希望在與雇主協商過程中，有專業律師陪同進行能提供勞工及家屬更直接且更有效協助；勞工如遇有勞動法令的疑義或勞資爭議需調處者，歡迎電洽勞工局。