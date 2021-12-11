四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。日前在民進黨高雄場宣講中，有網友發現民進黨找來爆乳辣妹上台跳舞，且還對台下群眾扭動翹臀，引發各界熱議。媒體人朱凱翔直呼看到這個畫面「現在你給我看這個！」此文獲超過5500個讚，網友紛紛湧入其臉書狂罵這件事。

有網友10日在PTT八卦版發文表示，「剛剛在臉書看到塔綠班高雄的公投說明會 ，484很優質」。從2張照片中可見，主辦單位邀請3位短褲辣妹在台上跳舞，背後字幕打上「四個不同意，台灣更有力」，讓不少人看傻眼。

消息一出，朱凱翔也在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「不是啊，我今晚要去江啟臣辦的公投說明會，現在你給我看這個！沒有米粉我可以忍，沒有肉圓我也可以忍，但你沒有辣妹，鄉親們可以忍嗎？」

此文獲得超過5500個讚、超過740則留言與超過430次分享，網友紛紛回應：「真的是讓人很無言的政黨」、「哇靠 好嗨喔！台灣真有力！」「當作廟會熱鬧在辦。最會物化女性的台灣進步價值」、「滿滿綠色價值」、「民進黨真是沒招了，連牛肉場都搬出來了」、「非常惡劣不可取！」「我到底看了什麼？」「這是公投說明會？我以為是女子摔角比賽耶……」