澎湃新聞11日報導，大陸股票發行註冊制改革再迎里程碑。中央經濟工作會議10日落幕。會議提及，改革開放政策要啟動發展動力，全面實行股票發行註冊制。大陸分析人士一致認為，這對2022年資本市場改革發展提出了明確要求。全面實行註冊制後，資源能夠更好在市場中進行有效配置，整個社會資源將可進一步向優質企業傾斜，這對提高直接融資比重、支持科技創新、實現經濟轉型有著重要意義。有利於推動一些科創企業，一些新經濟實體在A股市場上市。此外，在推行註冊制同時，一定要完善退市制度，有進有退，才能夠實現優勝劣汰。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，「看來我們的註冊制改革加速了。」2018年11月宣布設立科創板並試點註冊制以來，中國股票發行制度向著註冊制大步邁進。2019年，科創板在上交所開市，註冊制試點正式落地。2020年，深交所創業板開啟註冊制試點。

董登新認為，全面實行股票發行註冊制是下一步重要的工作，從中央經濟工作會議傳遞的資訊來看，2022年註冊制將全市場覆蓋已成定局，這也是期待的。「因此，這也意味著註冊制改革加速推進，註冊制全市場覆蓋後，整個市場包容性和市場化程度將會大幅提升，這是A股市場的一個重大利好。」

董登新建議，「隨著全市場註冊制基本到位，我們資本市場的基礎制度將會邁上一個新的台階，尤其是市場化、法治化、國際化改革，將達到一個更高的高度，所以註冊制全市場覆蓋，是宜早不宜晚。」在實踐中，要更加注重通過錯位發展、轉板機制等凝聚科創板、創業板、北交所的合力，構建功能互補、有機聯繫的多層次市場體系，更好滿足科創企業全生命周期的多樣化融資需求。

澎湃新聞報導，興業證券首席經濟學家、董事總經理王涵指出，全面實行註冊制是「十四五」時期資本市場改革和制度建設的關鍵抓手。全面實行註冊制後，資源能夠更好在市場中進行有效配置，整個社會資源將可進一步向優質企業傾斜，這對提高直接融資比重、支持科技創新、實現經濟轉型有著重要意義。

川財證券首席經濟學家陳靂表示，全面註冊制的推進是中國證券市場邁向成熟的重要標誌，當前科創板、創業板註冊制整體運行平穩，為全面推動註冊制改革提供了寶貴經驗，當前推動全面註冊制時機已趨於成熟，而全面註冊制後屆時金融市場能夠更好地服務於實體經濟。

「隨著全市場註冊制的實現，資本市場將能夠更充分地發揮資源配置功能，將更多資源向符合國家戰略的產業、科技產業、新興產業集中，更好推動實體經濟、推動創新企業發展，資本市場對成長型、創新型企業的服務功能也將進一步提升。」

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，為了更好的適應當前企業發展的需求以及經濟的變化，採取註冊制的形式，將對企業持續營利的要求改成了持續經營的要求，企業能證明它可以持續經營，並且有比較好的發展空間，就可以註冊上市。註冊制和審核制相比，不會對公司本身投資價值進行判斷，而是看公司上報的材料是不是完備，資訊披露是不是健全，讓市場來判斷這個公司應該有多少發行價，詢價之後才判斷公司定價，而不是人為的視窗指導，這樣的新股發行更加市場化，更能反映市場買賣雙方的意願，這其實是有利於推動一些科創企業，一些新經濟實體在A股市場上市。

楊德龍建議，「註冊制在推行的同時，一定要完善退市制度，有進有退，才能夠實現優勝劣汰。」