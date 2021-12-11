Jeff Hardy was sent home following his #WWE house show match.



After the HOT TAG Hardy randomly wanders into the crowd. 🤷‍♂️

pic.twitter.com/gvqQa4Q8fh — Steve Fall (@SteveFall) December 6, 2021

世界摔角聯盟WWE選手傑夫哈迪（Jeff Hardy）在一場巡演的比賽意外之後遭到釋出，他當時的行徑相當反常。美國時間12月4日，傑夫哈迪參加了一場在美國德州的巡演，那是一場3對3比賽，他飛身與搭檔Drew McIntyre換手之後，躺在擂台邊不到10秒，忽然起身走進觀眾席，逕自離場之後就沒有回來。

當時比賽還在進行，這並非電視直播的比賽，但被現場觀眾拍下於網路流傳。傑夫哈迪看起來有些恍神，也可能是身體疼痛，有人看見他開場時就不太舒服。他賽後被WWE送回家，之後就沒有再出賽，直到公司宣布將他解雇。在此之前WWE試圖要給傑夫哈迪提供援助，他沒有接受。

傑夫哈迪的哥哥麥特哈迪（Matt Hardy）現效力AEW聯盟，他透過《Fightful》表示他和弟弟通過話，「他說他沒事，他很好，我覺得他會好起來的，他目前待在家裡。除此之外，講述這個事件不是我該做的，如果他想要分享細節，他會自己說的。我愛我的弟弟，我希望他平安健康。」

哈迪兄弟過去是WWE的雙打巨星，傑夫哈迪特別受到觀眾歡迎，但他有藥物成癮的問題而一度在當紅時遭到公司釋出。兩人暌違7年在2017年的年度大賽摔角狂熱33回歸，哥哥麥特哈迪在2020年合約結束離開。

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