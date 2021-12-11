印度神童預言的7大災難中的3種已成真，從11月底Omicron來勢洶洶侵入各國，讓全球40多個國家傳出疫情，而新病毒來襲也造成股市動盪，大陸、德國、印尼、加拿大與秘魯都接連發生天災，導致多人死亡，而他也曾在最新預言示警「12月第二周恐有大規模危機發生」，而全球這期間發生了5件大事，台灣就佔了2件，分別是本土零確診破功及瓜地馬拉與台斷交。

阿南德曾提到，全球將面臨7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠肺炎及飢荒，且這些災難恐持續到明年5月都不會緩和。而他在12月最新發布的影片中則示警，今年12月的第二周世界將發生更大規模的危機。

阿南德曾說，今年12月疫情恐會大規模擴散，疫苗覆蓋率高的國家也要注意。結果今年11月底新冠變異株Omicron出現，不到幾天就攻破全球40多個國家，對此，世界衛生組織（WHO）也提醒各國要做好準備，因為現在的狀況與一年前已經不同了。

而魔王級變種病毒「Omicron」的出現，也導致全球市場避險情緒升溫，造成股市動盪，一度讓台股、日股和港股通通都下跌。

除此之外，極端氣候的部分，今年大陸河南、德國、印度南部與加拿大接二連三發生致災性豪雨，多人因此而受傷或死亡；印尼塞梅魯火山噴發、秘魯烏特庫班巴省強震後又淹水，讓當地居民苦不堪言，而台灣、日本、印度與海地也接連有地震發生。

阿南德最新預言提到「12月第二周會出現更大規模的危機」，而12月全球的確發生5件大事，包括美國宣布抵制北京冬奧、尼加拉瓜宣布與台灣斷交、台灣本土破功（中研院女研究人員確診）、澳洲出現更具傳染力的Omicron亞型株、南韓確診數激增。

截至目前，印度神童預言的7大災難中，極端氣候、經濟動盪與新冠肺炎都已經成真；而12月第二周會出現更大規模的危機的示警也成真了。不過，印度神童的預言也有失準的時候，像是2020年會爆發第三次世界大戰、2021年會經濟崩盤等都沒有發生。

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