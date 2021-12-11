新北市長侯友宜今（11）日上午再度被問到國民黨部份黨代表對他未對公投表態不滿，侯友宜表示，其實每一個人有每一個人角色的扮演，我們好好的努力做事，做人民關心的事，而且是做對的事，我們努力的、認真踏實的做對國家、對人民有益的事，大家一起加油。

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1218公投》黨代表要求表態否則「黨紀處分」 侯友宜僅回18字
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