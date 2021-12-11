1218公投》未對公投表態引黨內不滿 侯友宜重申「努力做事」 09:282021/12/11 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜上午出席：國際獅子會300B2區捐車儀式。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（11）日上午再度被問到國民黨部份黨代表對他未對公投表態不滿，侯友宜表示，其實每一個人有每一個人角色的扮演，我們好好的努力做事，做人民關心的事，而且是做對的事，我們努力的、認真踏實的做對國家、對人民有益的事，大家一起加油。 確診女研究員住家單獨出入 無鄰居遭匡列 中研院研究人員確診 新北擴大匡列97人全陰性 1218公投》黨代表要求表態否則「黨紀處分」 侯友宜僅回18字 拚公投 綠首長上街頭 藍2萬人相挺 #公投 #侯友宜 #表態 #國民黨 #黨代表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》不表態遭黨員批「藍皮綠骨」 侯友宜：對議題有自己的想法 09:482021/12/11 政治 林秉樞打高嘉瑜害慘民進黨？港媒曝綠將靠「3絕招」保命 15:372021/12/10 政治 蘇揆稱沒錢養網軍 遭轟騙神也騙人 PO張忠謀公投表態假圖卡 藍促徹查 04:102021/12/11 政治要聞 捐2.1億防疫 侯感謝96家宗教團體 04:102021/12/10 地方新聞 1218公投》綠委貼張忠謀表態假圖卡 費鴻泰轟民進黨出奧步 13:052021/12/10 政治 藍白合第一步 召開國是會議 04:102021/12/10 時論廣場 張競快評》尼國斷交彰顯外長無能 09:182021/12/10 快評 1218公投》議員要求表態 盧秀燕：尊重人民的決定 19:052021/12/10 政治 全國技能及技藝競賽 新北163學子獲獎 04:102021/12/11 地方新聞 政治熱門新聞 劍橋大學的他爆「論文門」內幕：英國有人覺得奇怪 - 政治 阿扁曾提論文門專家吐4字 前主播：他若作證 可能爆出大料 - 政治 尼加拉瓜宣布斷交後 蔡政府最新民調超驚人 - 政治 林秉樞喊高嘉瑜收400萬 政壇沒人敢說話？ 劉寶傑踢曝內幕 - 政治 賴清德為何沒去林秉樞母告別式？郭正亮：高嘉瑜為保護他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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