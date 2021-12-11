胡潤研究院6日公布「中國食品行業百強榜」，貴州茅台以人民幣（下同）2.1兆元，成為成為大陸食品行業最具價值企業。五糧液和海天味業雖仍強勢高居第二和第三名，但公司價值分別較2020年大跌23％和25％。

榜單顯示，位居茅台之後的五糧液價值為8858億元，海天則有4718億元，同時也是價值最高的調味品企業。其後為第四名的山西杏花村汾酒廠以及第五名的金龍魚糧油。大陸首富鐘睒睒的農夫山泉則以3600億元價值位列第六，成為價值最高的軟性飲料企業。

行業方面，百強榜上榜企業以白酒產業為數最多，高達25家，且有五家白酒企業入列前十位。其次是食品綜合類，以康師傅、衛龍、旺旺為首，共占有17家。此外，軟性飲料有11家，調味品和農牧企業則分別有10家。前五大品類共占據榜單七成以上。

其中，有四家上榜企業屬於中糧集團，包括蒙牛、中糧福臨門、酒鬼酒和中糧糖業。而貴州茅台、貴州習酒兩家上榜企業屬於貴州茅台集團，北大荒農墾、九三糧油屬於北大荒集團，新希望六和、新希望乳業則皆屬於新希望集團。

榜單顯示，本年度上榜企業總價值高達9.6兆元，上榜門檻為115億元，前50名門檻276億元，前10名門檻為2409億元，上市公司市值排名按照10月8日的收盤價計算，另包括24家非上市企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，民營企業對食品行業貢獻很大，百強中有68％是民營企業。與歐美食品行業相比，大陸最大的特色是白酒產業，酒類共占百強榜的三分之一，且有其中七成以上是白酒。

值得注意的是，中國的食品品牌是「百年老店」最多的領域，此前公布的「2021胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜」（老品牌百強榜）中，有半數以上屬於食品行業。而在「中國食品行業百強榜」中，則有22個品牌同時入選老品牌百強榜。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障