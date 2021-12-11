網紅鄧佳華揮別連千毅後，最近積極進入AV界，更在有網紅推手之稱的導演圤智雨受邀下做了健檢，宣告拍AV計畫即將開跑，昨(10日)鄧佳華出席記者會，和甜美又有爆乳好身材的對戰女優孟若羽初次同台，圤智雨事後在臉書透露，指出孟若羽這回願意點頭的價錢是原本的六成，更反問網友：「各位男士，如果她跟鄧先生拍完後，有機會跟你們做，你們還會覺得髒嗎？會拒絕嗎？少來了，身體才是最誠實的」。

AV導演圤智雨昨在臉書專頁「戲引子」聊幫鄧佳華找到同意合拍AV女優的經過，表示最終三方同意男優，也就是鄧佳華本人片酬為零，而孟若羽酬勞加六成，會這樣決定是因為這次拍片並不是聘請鄧佳華當專業男優，而是幫他「圓夢」，女方薪水多六成的原因也很實際，「跟鄧做這件事，其實鄧不是帥哥，更是公認的不好看，更多人留言噁這件事，我想也不太需要證明我說的是否真假，就大家都認同吧，所以漲價是對女優的尊重」。

圤智雨透露孟若羽真實酬勞。（圖／翻攝自戲引子臉書）

圤智雨直言，昨開完記者會後，感覺最後可能會將AV拍成喜劇，他更擔心女優會受傷，因為看到鄧佳華在記者會上對情趣娃娃的模擬試驗相當粗魯，調情的話語也讓人傻眼，「所以請大家到時把他當喜劇看吧，因為一定超好笑，畢竟鄧的思考模式真的跟普通人不同」。

圤智雨發文替孟若羽緩頰。（圖／翻攝自戲引子臉書）

圤智雨更替孟若羽表示，知道她近日承受了不少壓力，但都是孟若羽思考多日後的結果，他反問網友若未來有機會跟孟若羽發生關係，會因為覺得對方的過去而覺得髒嗎？「少來了，身體才是最誠實的」，並強調從頭到尾沒有人逼迫孟若羽，他們前面已經問過20多位女優，問到孟若羽她才點頭，「是她的選擇，也許她就是沒跟醜男做過想試呀，這是她選的，那她選了，想過了，考慮過了，那要反對什麼？」

圤智雨進一步說，在日本AV中也有許多噁男類型的片子，「難道你會去留言叫波多野結衣不要拍嗎？」見此，網友回應：「鄉民、酸民大概不知道情色演藝和產業是怎麼樣進行的，每個演員都會有適合他們的類型和戲路就是了」、「既然是她自願要拍，就是respect就對了」、「我只覺得這是一個很可怕的決定，怎麼有辦法接下去」、「身體的確是誠實的，當然給予尊重，只是自己喜歡的女優跟這樣的對手合作，並不是期待，而是落寞」。