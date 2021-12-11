Much of the renewed impetus surrounds Wednesday, when 84 percent of the league's 446 players become eligible to be traded. Right now, 65 percent are eligible to be moved. https://t.co/f2nYMp353z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021

七六人明星後衛班西蒙斯遲遲無法交易出去的窘境，總算即將迎接打破了嗎？《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日爆料，隨著16日今年夏天簽約球員可以開始被交易，有關班西蒙斯的交易近日逐漸變多，七六人仍然鎖定換回聯盟前25名的球星。

根據沃神報導，目前聯盟可以被交易的球員，約占全部446名球員當中的65％，可是等到16日之後，這個數字將會變成84％，也就代表七六人可以談判交易的選擇變多，甚至不僅出現兩隊交易，可以衍伸到三隊交易的方式交換班西蒙斯。

沃神同時收到消息，七六人原本最想交換班西蒙斯的對象，也就是拓荒者明星後衛利拉德，已經提前被拓荒者列為非賣品，拓荒者相當明確跟七六人表態利拉德不會出現在交易談判之中，拓荒者也完全沒有興趣把利拉德交易給任何球隊。

儘管本季等不到班西蒙斯上場比賽，七六人目前拿下14勝12敗，仍跟騎士並列東區第6位置，表現還算可圈可點，不過如果能用班西蒙斯換回一名明星球員，七六人本季闖進季後賽的機會自然大增，也終於可以捨棄班西蒙斯這個毒瘤！