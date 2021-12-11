紅塔證券11日報導，2021年中國經濟增速「前高後低」，出口的韌性維持了全年，但下半年受房地產下行、地方隱性債務治理、原材料成本上漲過快等因素的影響，經濟出現了一定的下行壓力。今年中央經濟工作會議通稿裡提到中國：「經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。」在此背景下，政策開始重新要求穩增長，12月6日的政治局會議明確表態2022年的經濟工作要穩字當頭、穩中求進。結合這次中央經濟工作會議通稿，可以看到穩增長將成為2022年的政策主線。

報導稱，統觀全篇會議通稿，有幾點需要重點關注。

第一， 各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前，這是比較明確的穩增長訊號。

第二， 貨幣政策仍然是結構性：「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持。」

第三， 治理惡意拖欠帳款和逃廢債行為。由於需求端的下行壓力，疊加原材料價格上漲過快，不少小微企業是供應鏈的弱勢一方。

第四， 製造業投資是經濟增長重要的後週期驅動力量：「要提升製造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目，激發湧現一大批『專精特新』企業。」

第五，促進房地產市場的「良性循環」。首先要註明的是「房住不炒」的政策定位通稿裡仍有提及，這就說明房地產調控從嚴的大方向不會發生改變，中國經濟轉型從長期來看還將堅持逐步「去地產化」的路線。

第六，防止資本野蠻生長：「要為資本設置『紅綠燈』，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。」

第七，正確認識和把握碳達峰碳中和。這意味著兩點：1）在儲能技術培育成熟前，在新能源穩定性提高之前，不會過快的去煤化，儘管新增產能和產量還會嚴控，但會注意力度；2）原材料成本過快上漲的態勢要遏制。

第八，要保就業。就業市場目前出現了明顯的結構性分化，16-24人口的調查失業率居高不下：「保就業保民生保市場主體」，只有市場主體保住了才能保住就業。

報導指出，今年中央經濟工作會議通稿意味著2022年可以關注的投資機遇有：

1、從上游到中下游。展望明年，原材料漲價趨勢將被遏制，給中下游設備端、製造業、中小企業更多的成長空間。

2、高品質發展的要求意味著熱點板塊將強者恒強。儘管加強了穩增長表述，但穩增長是為了托住存量，托而不舉，並非是要走老路，托住存量的初衷是為了給新增長點更多的空間。

3、傳統行業並非完全沒有機會。穩增長和托住存量給了過去經營穩健、槓桿不高的企業擴張的機遇，借用金融政策的支持，可以逆勢擴張，外延式擴張，低價收購折價拋出的資產。

4、利率將繼續下行。寬信用很難有實質的突破，對傳統行業的融資需求將從行政端入手，而對科創、中小的支援需要一個平穩的資金面環境，儘管寬財政預期會對債券市場收益率短期產生擾動，但中長期收益率下行的趨勢很難扭轉。