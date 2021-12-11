「時報文學獎」自1978年創辦，以「放眼大陸，熱愛台灣，胸懷天下」為目標，廣邀華文世界文學好手參與，每一年時報文學獎名單的公布，都引起全球各地華人的熱烈討論，在台灣，幾乎半個文壇的重要作家，都與時報文學獎有關。

今年的「時報文學獎」得獎者來自全球各地，有來自馬來西亞寫古晉的作家、有來自大陸河北的獨立電影製作人，還有實際在疫病第一線的醫護人員，這個獎項不僅催生出許多新的寫手，更鼓勵許多老手持續書寫。