台南知名店家「阿堂鹹粥」宣布漲價，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲為200元，引來網友批評甚至狠刷一星負評，對此，本身也在經營餐廳的藝人張本渝，不禁難掩怒火怒斥網友：「那該被留一星評價的就不應該是店家，而是你自己」。

「阿堂鹹粥」宣布漲價遭狂刷負評，身為餐廳老闆的藝人張本渝，不禁感嘆半年來原物料都在漲價，像是大的連鎖店進貨較多，有庫存能撐著凍漲，若是小小餐廳業主每天得叫菜或進貨，就會很有壓力，更強調大部份老闆不會惡意漲價，畢竟得冒著客人不來的風險，誰不希望客人吃得高興給五星評價，但在養員工和必需開銷支出的前提下，要在維護品質情況下漲價，真的是不得不的選擇。

張本渝認為「該被留一星評價的不是店家，而是酸民」。（圖／張本渝臉書）

張本渝表示若客人覺得太貴，就算進入店裡還是能離開，店家反而會覺得不好意思讓你白跑一趟，但礙於面子選擇留下來吃，吃完又要為價錢生氣，或者還沒吃就狂抱怨，讓她忍不住怒嗆：「那該被留一星評價的就不應該是店家，而是你自己！因為你委屈、勉強自己去做不想做的事，吃不想吃的東西，看不想看的消息，這樣對待自己，一星評價剛好而已。」

藝人史丹利日前也對此事發表看法，對於一碗近300元的拉麵，都甘願排隊排到天荒地老，那一碗200元的鹹粥為何要被罵到臭？不解許多人沒去吃卻留負評，究竟存有什麼心態？強調業者漲價還能撐下去是他們的本事，多個20元對會光顧的客人而言，想必是可以接受的價格。