公投意見發表會流程。(製圖/陳友齡)

【LIVE直播】倒數8天!公投意見發表會最終場 第17案重啟核四論戰

中選會今(11日)舉辦最終場公投意見發表會，從上午10點30分至晚間6點於公視直播，並同步於中選會網站直播，第一場由第17案「重啟核四」於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人該案領銜人黃士修，反方代表人為台北市議員邱威傑（呱吉）。

黃士修在第一輪發言時表示，我來預測呱吉會跳針（談）斷層、核廢、工程重啟等，但S斷層講過很多遍，S斷層非活動斷層，這是累積十幾、二十幾年的地質調查論文，呱吉想一句話推翻，但是苦無證據。黃士修也強調，「如果台電核發處處長許永輝之前在辯論會說謊，核四就應該啟用，但不安全就要重啟才能做檢查，如果對核四有疑慮請公投務必蓋同意，才能打開電場徹查有無問題，會找國際組織一起徹查，還給人民真相」。

黃士修表示，今天我要為中南部的民眾請命，核四公投通過，我願意擔任政務委員，全權負責核四重啟，薪水全部捐給自閉症協會跟流浪狗協會，在任職期間我承諾不向任何政黨派系人物提供分析，也就是說民進黨不用擔心黃士修干擾2022、2024的選戰，我會搞定所有公共溝通、技術合作等，幫民進黨解開反核集團束縛。

另外，第18案「反萊豬」於下午1點至2點舉行，正方代表人為國民黨台北市議員王鴻薇，反方代表人為醫師林應然。而第19案為下午3點至4點，正方代表人為國民黨副發言人楊植斗，反方代表人為民進黨立委管碧玲。最後，第20案為下午5點至6點，正方代表人為該案領銜人潘忠政，反方代表人為民進黨立委洪申翰。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明。

另外，第17案至第20案公投主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）