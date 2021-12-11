一名24歲的女網友在今年7月打完第一劑莫德納疫苗後，竟然開始出現落髮症狀，而且隨著時間過去越來越嚴重，從原本硬幣大小的禿頭，轉變成雞蛋大小，甚至到後來連側邊的頭髮也快掉光光，讓她難過到不行。而她乖乖吃藥打針也都無法改善，但前後看了2個醫師卻都沒人願意替她開診斷書，求助1922也沒用，引起網友熱烈關注。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她是第七類人員，今年7月2日造冊打莫德納，本身沒有慢性病史、家中長輩也無雄性禿，且接種前後都有充分休息，但在在7月5日的時候，洗澡時發現落髮量比平常多了3倍，但當時她還以為是自己的錯覺。

女網友指出，7月15日她去髮廊，髮型設計師說她的後腦勺出現約10元硬幣大小的禿頭，讓她嚇的立刻就醫治療。起初她還沒有很緊張，想說自己的髮量很多，頭髮放下來可擋住禿頭的部位就沒差，且皮膚科醫師也說大概3個月就會有新髮長出來，加上她都有乖乖聽話吃藥、塗藥和打針，因此相信禿頭的狀況會慢慢改善。

一名24歲的女網友在打完第一劑莫德納疫苗後開始落髮，且隨著時間過去越來越嚴重，從原本硬幣大小的禿頭，轉變成雞蛋大小。（圖／翻攝自Dcard）

女網友崩潰地說，結果她的落髮狀況非但沒有改善，還變成了雞蛋的大小，而她每周回診打針，打到頭皮都痛了也沒用，最後只能轉診到大醫院抽血檢查，但結果卻是一切正常，醫師便要她放寬心，但前後替她看診的兩位醫師都拒絕替她開診斷書，因此無法申請保險理賠，而她也減少了回去看診的次數，決定放任頭髮自由發展。

女網友透露，打疫苗後落髮的狀況，她也有打電話給1922說明自己的狀況，並直言後續的生法治療費用超出她預期，對方告訴她疾病管制科有補助可以申請，但資格要有醫生開診斷書或通報，轉而詢問對方是否有推薦哪間醫療院所，醫師比較會幫忙開診斷證明，但對方卻說不清楚，只讓她逐一試試看。

女網友坦言，她才24歲就變成禿頭少女，求助政府也無門，真的很傷心，因此只能求助於廣大的網友們，到底要去哪間醫院看診，醫師會比較願意幫她開證明，或是替她通報可能是疫苗接種後的不良反應呢？

女網友除了頭頂有塊顯而易見的禿頭外，側邊的頭髮感覺越來越稀疏。（圖／翻攝自Dcard）

女網友最後也附上自己的頭部的照片，除了頂部有一塊顯而易見的圓形禿之外，側邊的頭髮感覺越來越稀疏，好像也都快要掉光光了。

貼文引起網友熱議，「看了很心疼，副作用真的很難想像」、「是一輩子都會這樣嗎？可不可以治療？」、「為你難過，希望可以趕快找到人幫忙你」、「很同情你的遭遇，也希望你獲得幫助」、「好心疼你，希望你後續一切順利」。