台北市南港中研院P3實驗室，一名家住新北市的研究人員在試驗中不慎染疫確診，新北市長侯友宜今上午舉行疫情記者會表示，該案新北匡列66名接觸者，居家隔離44個、自主健康管理22個，全都是陰性外，還擴大匡列增加31個人，目前採檢也全是陰性，目前看來疫情相對穩定安全。

侯友宜說，新北市在事發後一天半擴大匡列、採檢，目前97位民眾全是陰性，不過為求謹慎，市府仍暫時將汐止相關活動先停止，並呼籲汐止地區民眾，汐止與南港相接，希望民眾可以就近到汐止國泰社區篩檢站採檢，市府除了開放周一至周五篩檢外，本日8時至11時也加開篩檢。

侯友宜表示，從昨日至今有56位民眾到汐止國泰社區篩檢站採檢，結果都是陰性，而此次事件後，新北31處篩檢站也多出800多位民眾篩檢，也全數是陰性，因此疫情看起來相對穩定安全。他說，廣篩是新北政策，為了確保新北安全、斷掉隱形傳播鏈，還是呼籲民眾有疑慮都可以篩檢，希望大家多多利用。

針對疫苗接種，侯友宜也說，目前疫苗接種打氣有點冷，新北市府二樓西側公共迴廊、板橋車站B1等都設有機動疫苗接種站都可以隨時接種，合約醫療診所也可以接種，呼籲符合資格民眾趕快接種第一劑、第二劑。