飽餐之後，胃腸需要時間與能量消化食物，這是大家都能理解的道理。事實上，除了吃進去的食材之外，包括進食順序和飯後行為，都會影響腸胃道消化機能。尤其有胃食道逆流困擾的民眾，更要從特別注意。

●食物需要的消化時間不一

台大生物產業傳播暨發展學系營養專家洪泰雄指出，食物在腸胃道被消化吸收的時間不一，較慢消化的像是油脂類，需要2-5個小時；肉類蛋白質如牛肉，要花4小時。其次主食類的白飯需1小時，糙米飯大概1.5-3小時。

相對來說，蔬果的瓜類、葉菜類與一般水分多的水果，消化時間就較短，大約30分鐘到1小時。值得一提的是，澱粉類若與油脂共同搭配，像是奶油玉米，腸胃道需要的消化時間就更久，對腸胃容易造成負擔。

●6項不要飯後「立刻」做的事 至少間隔半小時再做

台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部主治醫師洪惠芳指出，曾收治一名確診為嚴重胃食道逆流的患者，經詳細問診後發現，原來患者經常吃完飯就去睡覺，才會造成胃食道逆流如此嚴重。除此之外，包括運動、按摩、洗澡泡湯等行為，最好也不要在飯後立刻做，至少間隔半小時左右，較能維護消化順暢運作。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●避免消化不良 日常可以這麼做

花蓮慈濟醫院肝膽腸胃科也提醒，保護消化道健康，遠離癌化威脅，日常可以多注意進食前後的小細節，像是：

1.避免誘發性食物：如油膩和辣的食物、含碳酸飲料、咖啡因和酒。建議避免喝含咖啡因的飲料超過1天3次。

2.緩慢而平順地咀嚼食物：有時間應輕鬆地進食，每口食物最好咀嚼20次左右。

3.避免吸入過多的氣體：克制會導致吞嚥過多氣體的活動，來減少多餘氣體和打嗝，例如抽菸、吃太快、嚼口香糖和喝碳酸飲料。

4.保持健康的體重：多餘的體重會施壓於腹部並推擠胃部，也會造成胃酸逆流至食道。

至於飯後至少間隔半小時後，適當輕緩的活動，就能幫助消化。國泰醫院資深物理治療師簡文仁建議，這時候可以適度散步或是原地踏走，搭配手部自然前後擺動，可以刺激腸胃蠕動，維持消化道持續正常運作。