前總統馬英九投書媒體，批評蔡總統上任後諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨）等，台灣成「不自由的民主」。消息一出引發網友熱議，有網友驚呼：「慘了！小心網軍又要出征了！」

馬英九投書指出，蔡總統2016年就任後，成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。

對此，蘇貞昌9日表示，美國總統召開全球民主峰會，邀請台灣參加，而且盛讚台灣是民主領先的國家；全世界各國、各方面的機構都一再肯定台灣的民主、自由、開放，而對台灣經由817萬票高票當選連任的總統蔡英文，馬前總統卻如此地批評她，真不知道他心裡在想什麼。

馬英九「不自由的民主」言論引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《遠見雜誌》臉書相關連結下留言：「慘了！小心網軍又要出征了！」「慘了！要被抹紅了」「塔綠班騙外國人，台灣有言論自由嗎？」「以民進黨為主，才是台灣的民主意涵！」「說實話小心被出征啊」。