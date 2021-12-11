潘姓男子疑因疲勞駕駛自小客車，沿台74線中彰快速道路，往青海路匝道方向行駛自撞橋墩。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

潘姓男子疑因疲勞駕駛自小客車，沿台74線中彰快速道路，往青海路匝道方向行駛自撞橋墩。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

台中市西屯區台74中彰快速道路，日前才發生5車連環撞車禍，1輛公車、1輛自小客車及3輛小貨車全撞在一塊的意外；11日凌晨61歲的潘姓男子，疑似因疲勞駕駛自小客車，沿台74線中彰快速道路，往青海路匝道方向行駛自撞橋墩，並未與其他車輛碰撞，全案正由警方調查處理中。

警方指出，74中彰快速道路8k台中往彰化方向，7日下午3時許，發生5車連環撞車禍，1輛公車、1輛自小客車及3輛小貨車全撞在一塊；警消獲報後趕往現場救援，一輛小貨車駕駛受困車內，左膝蓋撕裂傷，消防員協助脫困後送往林新醫院救治。

警方表示，未料今天凌晨零時11分，於台74線11K處往南屯方向，潘男駕駛自小客車沿台74線中彰快速道路，往青海路匝道方向行駛時自撞橋墩，並未與其他車輛碰撞；警方獲報立馬趕往救援，並將潘男送醫救治，所幸並無生命危險。

警方調查，潘男酒測值為0，疑因疲勞駕駛才發生這起意外，真正肇事原因？正由警方調查協助處理善後中。