不表態遭黨員批「藍皮綠骨」 侯友宜：對議題有自己的想法

1218公投即將登場，新北市長侯友宜因公投態度不明確，遭到藍營自家人圍剿，甚至遭批「藍皮綠骨」。侯友宜今表示，他已經將公投說得很清楚，每個議題他都有自己的想法看法，希望大家尊重民意選擇。

侯友宜說，他現在是市長的角色，也是黨員的角色，每個人扮演好自己的角色，努力為人民關心的議題全力做事，而做事指的是對一件事情做對的事情，好好做才不辜負人民期待託付，他現在就是努力做事，努力做人民關心的事，這才是他應該要做的事。