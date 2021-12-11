1218公投即將登場，新北市長侯友宜因公投態度不明確，遭到藍營自家人圍剿，甚至遭批「藍皮綠骨」。侯友宜今表示，他已經將公投說得很清楚，每個議題他都有自己的想法看法，希望大家尊重民意選擇。
侯友宜說，他現在是市長的角色，也是黨員的角色，每個人扮演好自己的角色，努力為人民關心的議題全力做事，而做事指的是對一件事情做對的事情，好好做才不辜負人民期待託付，他現在就是努力做事，努力做人民關心的事，這才是他應該要做的事。
1218公投即將登場，新北市長侯友宜因公投態度不明確，遭到藍營自家人圍剿，甚至遭批「藍皮綠骨」。侯友宜今表示，他已經將公投說得很清楚，每個議題他都有自己的想法看法，希望大家尊重民意選擇。
侯友宜說，他現在是市長的角色，也是黨員的角色，每個人扮演好自己的角色，努力為人民關心的議題全力做事，而做事指的是對一件事情做對的事情，好好做才不辜負人民期待託付，他現在就是努力做事，努力做人民關心的事，這才是他應該要做的事。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。