好不容易沉寂一段時間的「球爸」拉瓦爾鮑爾，如今又要開始造成自己兒子困擾了嗎？球爸最近接受《HoopsView》訪問表示，身為黃蜂老闆的喬丹，已經很多年沒有拿過總冠軍了，所以他根本無法給予「球弟」拉梅洛鮑爾任何建議，擺明就想得罪老闆。

根據先前報導，拉梅洛鮑爾效力黃蜂表現出色，也深得喬丹肯定，兩人關係相當親密，甚至兩人交談之際，拉梅洛鮑爾還會叫喬丹「叔叔」，但是根據球爸的說法完全不同，球爸強調兩人之間從來不會討論到籃球，球弟也不跟老闆尋求建議。

「拉梅洛鮑爾多久時間跟喬丹徵詢過一次意見呢？我可以告訴你，從來沒有過，」球爸相當大言不慚表示，「喬丹能夠給他什麼建議呢？話說喬丹上次奪冠是什麼時候了，現在的比賽風格早就改變了，喬丹怎麼可能給我兒子什麼建議呢？」

或許球爸只是眼紅看到自己小兒子跟喬丹之間關係越來越密切，才會刻意說出這種暗示喬丹早已過氣的言論，可是過往「球哥」朗佐鮑爾待在湖人期間，就是被他這些無厘頭且接近可笑的言論，害到球弟無法在湖人待下去，只能期望自己老爸趕緊閉嘴。