台東一名75歲楊姓男子經常贈送鄰居蔬果，卻在一次12歲女童前往領菜時，強行指侵2小時，事後女童返家時走路腳開開被母親察覺異樣，全案才曝光。花蓮高分院審結，依妨害性自主罪，判楊男3年8月徒刑。

判決書指出，75歲楊姓男子以回收二手家電維生，2019年5月間，以要給菜為由，強拉當時僅12歲的女童小惠（化名），在違反她意願的情況下，以指侵方式性侵得逞，事後小惠的媽媽發現女兒走路時雙腳開開，身上突然多了100至200元的零用錢，便請求學校老師協助了解原因，一問才驚知其遭遇，由校方通報後，小惠的母親同時前往警局提告。

小惠表示，那天楊男要她進門拿菜，走入客廳時就被拉進房間內脫褲，她尖叫卻反被摀嘴，楊男指侵、觸摸她的胸部達2小時，直到聽到垃圾車聲音楊男才罷手，塞了100元遮口費，指示她不要告訴媽媽。

對此，楊男否認犯行，強調自己沒有亂摸小惠的私處，辯稱他經常會給予小惠一家蔬菜、水果，而小惠一家會替他洗冰箱與洗衣機，他則給予100至200元工資，僅小惠與妹妹會為了拿菜而進入他家，而冰箱在住處後方，中間會經過臥室。

楊男的律師稱，小惠稱下體遭指侵2小時，理應會受傷，但小惠並沒有陰道裂傷或處女膜破裂，認為小惠的證述與事實不符，缺乏補強證據擔保小惠指訴的真實性。

案經檢方上訴，花蓮高分院重新勘驗證據，認為楊男證詞漏洞百出，且楊男犯案時，小惠未滿14歲，僅為滿足個人慾望，就猥褻年幼不具保護能力的被害人，已造成被害人嚴重心理創傷，最終撤銷原判，依未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處3年8月徒刑定讞。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。