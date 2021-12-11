警方貼心的跨區協助82歲的賴姓老婦人，找到回家的路。（警方提供）

台中市西屯區青海路與漢口路口，日前晚上一位8旬老婦杵在路口張望，不知如何返家？員警獲報後前往關懷，警用小電腦卻無法辨識老婦身分，正當員警一籌莫展時，剛好看見老婦人手上拿著2本農民曆，便詢問老婦人：「這農民曆是從妳家帶出來的嗎？」，老婦人頻頻點頭，細心員警便依農民曆背面印刷資訊，幫助其找到回家的路。

警方指出，中市警局第六分局何安派出所警員郜偉涵、陳俞琀，日前晚上21時許，獲報於西屯區忠明教會附近有位迷失老婦人，需要警方協助，員警至場見82歲的賴姓老婦人，獨自一人站在路口許久，神情恍惚相當憔悴，見員警到場協助時，立即向員警哭喊著：「我要回家」。

員警連忙上前安撫情緒，將其帶返所休息，員警發現老婦身上沒有任何證件，這時聰慧員警靈機一動，從老婦人身上所攜帶之農民曆背面印刷資訊，得知位於台中市西區忠誠里之里長服務處地址，於是猜測老婦人應是居住在忠誠里，遂前往忠誠里里長服務處求助。

警方向里長詢問是否認識該名迷失老婦人時，里長立即認出老婦人，並協助聯繫其家人，老婦家人趕至派出所，將老婦人接回照護時；頻頻向警方道謝，感謝員警熱心協助幫忙，助老婦人順利平安返家。