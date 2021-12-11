一踏入12月，很明顯地感受到冬季的絲絲寒意，根據氣象專家示警，今年冬季發生「反聖嬰」現象機率偏高「氣溫急遽下降，今年的冬季注定很冷！」往年為了避寒，許多人會特地飛往氣候溫暖的國家享受陽光與海灘，不過，今年可能要讓人大失所望了……；受到新冠肺炎疫情的影響，政府極力宣導：在防疫期間，國人應該盡量避免不必要的海外旅行，也確實絕大多數國人依舊很安分守己的待在國內，值此寒冬歲末、疫情仍未停歇之際，加上一年一度即將到來的聖誕節，小花平台提醒，在面對不同的風險時，你需要做的保障準備一定會有所不同，建議及早備妥3大支柱，建構無縫安全防護網。

專家教你保：及早備妥3類保險，建構無縫防護網！

首先，在面對人生風險時～正所謂：「你永遠不知道明天或是意外，哪一個先來！」相信這個道理人人都懂，那麼應該如何因應？其實，最重要而且也是最基本的，就是每個人一定不可或缺「壽險」，主要是為了讓被保險人轉嫁「身故（死亡）」的風險，也就是如果被保險人在保險期間內死亡時，就能領到保險金。

一般來說，常見的定期壽險包括：1年期、10年期、20年期及30年期等，而終身壽險則大多是繳納20年保費，就能享有終身（直至死亡）的保障。小花平台保險顧問建議，針對小資上班族或是社會新鮮人而言，不妨考慮保費低、槓桿效益大的定期壽險，如果不幸因為意外傷害事故致成失能、身故時，可以有效換取維繫家人生活花用的保險金。

至於如果要選擇投保終身壽險，則建議優先考量小額終老保險，配合壽險業實施「第6回經驗生命表」，每人最多可以投保3張，保額上限從現行新台幣50萬元提高至70萬元，尤其主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，不僅普遍受到中高齡族群的青睞，也吸引了不少小資上班族或是社會新鮮人的高度關注並主動投保。