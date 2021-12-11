嘉義縣太保市南北與東西向高鐵大道交會路口，今天早上近8點時發生一起多車事故，1輛自小客車駕駛疑未注意車前狀況，撞上停等紅燈的4輛車，現場可見5輛分散在內中外3個車道，幸僅1名駕駛輕傷送醫。

根據警方調查，李姓男子駕駛轎車由南往北行經事故路口時，前方有4輛車在停等紅燈，但李男疑似精神不濟未注意車前狀況，追撞上其中一輛，該車遭撞後往前撞到另兩輛車，李男又撞上一部計程車後失控衝到分隔島，車頭幾乎全毀，駕駛座安全氣囊爆開，幸人平安無事，他車則有一名駕駛輕傷送醫。