40歲邱澤昨(10日)投下震撼彈，和小他3歲的許瑋甯閃婚，而邱澤過去緋聞豐富，最近期轟動的傳聞則是被拍到他載張鈞甯出遊，事後邱澤認了正在追女方，張鈞甯卻給了軟釘子，4字「感謝抬愛」打臉邱澤，據知，當時兩人戀情傳得火熱，張鈞甯卻打死不認的主因，是卡在張鈞甯媽媽身上。

兩年前邱澤和張鈞甯接連合作大陸網劇《唐人街探案》、電影《8歲的爸爸》，不久媒體拍到兩人深夜開車出遊，疑似密戀ING，邱澤第一時間大方承認，直說：「努力追求中，請大家給祝福。」張鈞甯人在歐洲工作，後來則透過經紀人回應，給了完全相反的答案，表示：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」但知情人透露，處女座的張鈞甯一向謹慎，這句「其他的事情相信會有最好的安排」，已經是最大極限，留給大眾想像空間。

而邱澤經紀人則緩頰，不認為邱澤被張鈞甯打臉，「鈞甯本來就是有禮貌而溫暖的人，不覺得她會是有這種打臉想法的人」，去年邱澤再度受訪，談到與張鈞甯的關係，則鬆口從年初一起為《唐人街探案》宣傳後就斷聯，並用8字回應兩人目前關係「工作加油」、「平安健康」，疑似間接暗示情滅。

據《鏡週刊》報導，邱澤當時追求張鈞甯卻吃閉門羹，主要原因還是因為張鈞甯和媽媽感情好，戀情等大事母女倆都會分享，但邱澤並未獲得張媽媽認可，才會在戀情初期曝光時和邱澤回應差距大，後來也不了了之，如今邱澤確定情歸許瑋甯，張鈞甯昨天也立即獻上祝福，直說：「很開心聽到好友的喜訊，恭喜！祝福他們幸福美滿❤️」。