隨著尼加拉瓜和台灣斷交旋即又與中國大陸建交，不但讓台灣僅剩14個邦交國，更等於讓北京在美國視為後院的地方插上旗幟。為協助台灣穩固中美洲邦交國，美國高層官員10日表示，只要宏都拉斯維持與台灣外交關係，華府準備「增加」對宏都拉斯秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）新政府的經濟援助。

《路透社》指出，尼加拉瓜選擇與台灣斷交，並與中國大陸復交，等於讓北京在美國後院插旗，深深激怒華府。

由於尼加拉瓜的變心，導致宏都拉斯即將上任的新總統秀瑪菈．卡斯楚再次成為關注焦點；畢竟，她曾在11月大選前表示，她2022年1月就職後會與北京建立正式關係。

儘管她的幕僚團隊在當選後在此議題上退縮，強調宏都拉斯並沒有打算與台灣斷交；尼加拉瓜斷交後，宏都拉斯選後政權移交團隊成員托雷斯（Gerardo Torres）更表示會維持與台灣的外交關係。但政權移交團隊的成員巴斯托（Rodolfo Pastor）卻也語帶保留地說，未來仍可能正式承認中國大陸，目前正為此研究，引發無限想像。

美高層表示，雖然華府仍不確定秀瑪菈．卡斯楚是否會拒絕北京的友誼之手；但美方除警告北京在中南美地區的意圖與「不透明」的投資戰略外，也進一步與秀瑪菈．卡斯楚過渡團隊積極協商，希望透過經濟成長、改善治理與設立反貪腐機構等作為，穩住宏都拉斯的心。

該名官員補充，美方願意在秀瑪菈．卡斯楚的優先項目中提供更多財政援助，進而正式與美國維持良好關係，比擁抱北京更為有利。「我認為我們可以增加那裏的資源，這包括開發當地資源。台灣、日本與南韓等夥伴可以協助宏國私人部門的快速成長」。

「半島電視台」指出，在尼加拉瓜斷交後，台灣僅剩14個邦交國。這些邦交國多為太平洋、加勒比、拉丁美洲與南部非洲的小國，大多都接受大量的外援、捐贈與貸款，引此特別容易為北京誘惑。

在尼加拉瓜以後，宏都拉斯成為外界預測下一個可能與台北斷交的國家。巴斯托表示，宏國的確渴望與美國合作，進而解決貪腐帶動移民潮的問題。他強調，不論新政府還是拜登都希望能從根源解決移民問題。

巴斯托強調，秀瑪菈．卡斯楚是宏國遭罷免的總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子。只要美國能相互尊重主權，她會致力於維持和華府的良好關係。