立委高嘉瑜遭林秉樞暴打延燒案外案，更扯出他常與政商人士攀關係等；由於法院認為林有再犯之虞，因此裁定收押禁見2個月。不過，媒體人黃揚明昨(10日)晚間在臉書質疑，「為什麼會有人今天要成立林秉樞的IG呢？」而實際查看該帳號，可以發現追蹤多名政治人物，還上傳新動態。但目前並無法證實該帳號是否為惡搞及其真實性。

黃揚明在臉書上傳多張截圖，並提到「為什麼會有人今天要成立林秉樞的IG呢？而且還跑來追蹤我是哪招？」此文引發網友討論，有人就留言表示，「感覺局好深」、「某位女友」、「不意外，他的人手，都還在外面到處活動著」、「看你要爆什麼料吧」。

另外，該帳號中的2篇限時動態分別是「各位覺得我這樣夠帥嗎」、「都還沒後入呢…人就走了」，追蹤名單已超過260人，對象包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、議員黃捷、社民黨北市議員苗博雅等人。不過，該帳號的是否為網友惡搞和真實性，目前仍無法得知。