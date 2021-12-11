國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考捐贈地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛。（王揚傑攝）

國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考等分別捐贈新北市消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，今（11日）在板橋第二運動場舉行捐贈典禮，由國際獅子會300B2區總監林淑娟及周勝考代表捐贈，新北市長侯友宜代表受贈。

此次捐贈的地震體驗車除地震模擬平台外，新增虛擬實境體驗，配備有HTC VIVE及FB Oculus Quest 2等設備，使體驗效果更趨近實際地震情形；另車上配有影音宣導設備，可同時進行防災宣導影片播放，使宣導功能更多元豐富。

此外，車體外觀與台灣藝術大學視覺傳達設計學系師生合作設計，以活潑趣味、色彩豐富的視覺感受並吸引民眾目光。

林淑娟表示，獅友們本著博愛精神，為服務社會出錢出力，透過義勇消防總隊救護大隊大隊長市議員周勝考的媒合，促成本次地震體驗車及救護車捐贈，造價金額高達1千700萬。也感謝新北市議員林金結籌辦本會20周年慶運動會，並結合有意義的捐贈活動。

侯友宜表示，由衷感謝國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及周勝考大隊長無私奉獻，積極投入公益活動，期望透過此次慈善義舉，讓社會大眾更加重視災害預防及自身防護學習，共同讓新北市民擁有安居樂業的家園。