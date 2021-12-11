一名女網友透露，由於男友的家人都在大陸，只留他與妹妹在台灣，因此兄妹倆一直住一起，而她近日搬到男友家與對方同居，卻發現妹妹常常不穿睡衣，隔著輕薄睡衣都可看到明顯凸點，讓她相當尷尬，向男友抱怨，對方卻說「這沒什麼！」還讓她別介意，引起網友討論，不少人說，也許人家在家就習慣穿這樣，但先確認下這個妹妹是親妹，還是乾妹妹？

一名女網友日前在《匿名公社》上發文表示，她與男友交往了2個多月，剛在一起的時候，男友就曾告訴過她，由於家人們目前都在大陸，因此台灣就只有他和妹妹一起住。最近她搬到男友家、正式開始同居生活，結果卻發現，男友的妹妹都穿很薄的睡衣在家裡走來走去，而且裡面也不穿內衣，隔著內衣都可以看到明顯的凸點。

女網友將這件事情告訴男友之後，對方卻表示這又沒什麼，還說他們兄妹倆從小感情就很好，一起睡覺、一起長大，希望她可以不要介意！聽到男友如此坦蕩的回答，讓原PO一時不知道該怎麼辦，也好奇難道自己這樣是在吃醋嗎？

貼文引起網友討論，許多網友認為這畢竟也是男友妹妹的家，你們又不是搬出去住，可能妹妹從小就習慣在家裡這樣穿，真的就只是單純覺得舒服而已，但重點是這個妹妹是親妹妹，不是乾妹妹。「我親姐在家也會這樣啊！每個人都有自己覺得舒適的居家服，別太在意了」、「我妹在家也不穿內衣，甚至連上廁所也不關門」、「我親哥在家也穿一件內褲走來走去，我根本也不會想看」。

不過，也有網友認為，隨著年紀增長，即便都是和家人一起住，多少還是要注意一下自己的穿著，盡量避免太過暴露，何況如今哥哥的女友也搬進家裡住，建議原PO可嘗試委婉與妹妹溝通看看，像是可以稍微穿個小外套遮一下，或是套個內衣之類的。